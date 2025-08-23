augusztus 23., szombat

Szeptemberi hangulat augusztusban, kora őszies szombat vár ránk

Címkék#Köpönyeg hu#Időjáráselőrejelzés#orvosmeteorológia#hőmérséklet#időjárás

Kellemes, fronthatásmentes időjárás fogja jellemezni a hétvége első napját: a 20–26 fokos hőmérséklet mellett sok lesz a napsütés, élénk széllel, de eső nélkül.

Szeptemberi hangulat augusztusban, kora őszies szombat vár ránk

Kora őszi időjárás vár ránk.

Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, eső nélkül. Az ÉNy-i szél gyakran lesz élénk. Mindössze 20 és 26 fok között mozoghat a hőmérséklet, kora őszies időnk lesz – számolt be a szombati időjárásról a Köpönyeg.hu

Orvosmeteorológia 

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.


 

