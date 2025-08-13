1 órája
A szerdai tikkasztó hőséget, nehéz lesz nem a vízparton túlélni
Jön a tikkasztó hőség! A szerdai időjárás nem kegyelemez!
Már a reggeli órákban érezhető lesz a gyors felmelegedés, hiszen a felhőmentes ég alatt a napsugarak akadálytalanul jutnak el a felszínre. A délelőtt folyamán a hőmérséklet rohamosan emelkedik, és kora délutánra már országszerte a 30–33 fokot mutathatják a hőmérők - írja a Köpönyeg.
Szerdai időjárás Hevesben: kánikula és tikkasztó hőség
A nap második felében a hőség tovább fokozódik, több helyen is elérheti vagy akár meg is haladhatja a 35 fokot a csúcshőmérséklet. Ez a fajta forróság már az egészséges szervezetet is megterheli, így a kánikulai napokra vonatkozó általános tanácsok most különösen érvényesek: a déli órákban kerüljük a tűző napot, viseljünk világos, laza ruházatot, és ügyeljünk a folyamatos folyadékpótlásra. A légmozgás alig lesz érezhető, legfeljebb egy-egy gyenge szellő enyhítheti átmenetileg a hőségérzetet, de valódi felfrissülést nem hoz. A nap végéig gyakorlatilag teljesen száraz marad az idő, csapadéknak nyoma sem lesz. A zavartalan napsütés miatt a UV-sugárzás extrém értékeket érhet el, ezért ajánlott a magas faktorszámú naptej használata, főként a hosszabb ideig szabadban tartózkodóknak!
Az orvosmeteorológia szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket
A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
