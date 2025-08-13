augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

57 perce

A szerdai tikkasztó hőséget, nehéz lesz nem a vízparton túlélni

Címkék#hőség#kánikula#időjárás előrejelzés

Jön a tikkasztó hőség! A szerdai időjárás nem kegyelemez!

Heol.hu

Már a reggeli órákban érezhető lesz a gyors felmelegedés, hiszen a felhőmentes ég alatt a napsugarak akadálytalanul jutnak el a felszínre. A délelőtt folyamán a hőmérséklet rohamosan emelkedik, és kora délutánra már országszerte a 30–33 fokot mutathatják a hőmérők - írja a Köpönyeg.

A szerdai időjárás tikkasztó hőséget hoz magával
A szerdai időjárás tikkasztó hőséget hoz magával
Forrás: Csudai Sándor / MW

Szerdai időjárás Hevesben: kánikula és tikkasztó hőség

A nap második felében a hőség tovább fokozódik, több helyen is elérheti vagy akár meg is haladhatja a 35 fokot a csúcshőmérséklet. Ez a fajta forróság már az egészséges szervezetet is megterheli, így a kánikulai napokra vonatkozó általános tanácsok most különösen érvényesek: a déli órákban kerüljük a tűző napot, viseljünk világos, laza ruházatot, és ügyeljünk a folyamatos folyadékpótlásra. A légmozgás alig lesz érezhető, legfeljebb egy-egy gyenge szellő enyhítheti átmenetileg a hőségérzetet, de valódi felfrissülést nem hoz. A nap végéig gyakorlatilag teljesen száraz marad az idő, csapadéknak nyoma sem lesz. A zavartalan napsütés miatt a UV-sugárzás extrém értékeket érhet el, ezért ajánlott a magas faktorszámú naptej használata, főként a hosszabb ideig szabadban tartózkodóknak!

Az orvosmeteorológia szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket

A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu