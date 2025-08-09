augusztus 9., szombat

Emőd névnap

2 órája

Perzselő szombat jön Hevesben – Minden adott a strandoláshoz!

Lángolni fog a szombat Hevesben: a hőmérő akár 38 fokot is mutathat, és az UV-sugárzás is az egekben lesz. A szombati időjárás Hevesben igazi strandidő lesz.

Heol.hu

Szombaton sok napsütésre, többnyire derült időre készülhetünk. Legfeljebb némi fátyolfelhő jelenhet meg az égen, de ez nem zavarja számottevően a napfényt, és csapadék sehol sem várható. A légmozgás továbbra is gyenge marad, így nem lesz, ami enyhítené a hőséget - írja a Köpönyeg. A szombati időjárás Hevesben igazi strandidő lesz.

Fotó: Huszár Márk / Heol.hu

A szombati időjárás Hevesben tökéletes lesz a strandoláshoz

A nappali felmelegedés erőteljes: 30 és 38 fok között alakulnak a csúcsértékek, a legmelegebb időszakban különösen délen és a városi környezetben lehet elviselhetetlen a forróság.

Az orvosmeteorológia szerint a kánikula leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg

Folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást - írja a Köpönyeg.

A hétvégi időjárás ideális lesz a strandoláshoz, utazáshoz vagy kerti programokhoz, de a perzselő hőség egészségügyi kockázatokat is rejt. Aki a szabadban tartózkodik, figyeljen a napszúrás és a hőguta megelőzésére, tartózkodjon árnyékos helyen a déli órákban, és viseljen világos, jól szellőző ruházatot. A kánikula az érzékenyebb korosztályokra különösen megterhelő lehet – gondoljunk rájuk is!

 

 

