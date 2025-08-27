augusztus 27., szerda

Forróság

3 órája

Tikkasztó meleg vár ránk szerdán Hevesben

Címkék#hőség#Időjáráselőrejelzés#orvosmeteorológia#csúcshőmérséklet#időjárás

Forró napok jönnek: szerdán még mérsékelten lesz meleg, ám napokon belül 37–38 fokig emelkedhet a hőmérséklet. A melegfront fáradékonyságot, fejfájást és vérnyomás-ingadozást is okozhat.

Tikkasztó meleg vár ránk szerdán Hevesben

Kánikula lesz szerdán, fontos lesz a hidratálás

Forrás: Getty Images-illusztráció

Kevés felhő zavarja az augusztus végi napsütést. Eső nem lesz. Visszatér a hőség, 30-31 fok körül alakul a csúcshőmérséklet – számolt be a szerdai időjárásról a Köpönyeg.hu. A következő napokban erős felmelegedésre kell számítani, csütörtökön már 34 és 36 fok, csütörtökön pedig 37 és 38 fok közé emelkedik a hőmérséklet. 

Orvosmeteorológia

Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.

 

