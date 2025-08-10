augusztus 10., vasárnap

Extrém meleg vár ránk vasárnap

Strandidő és extrém UV-sugárzás várható vasárnap Hevesben. Az extrém meleg rengeteg egészségügyi kockázatot rejt, ezért fontos a megfelelő védekezés.

Ragyogó napsütésre számíthatunk fátyolfelhőkkel. Esetleg ÉK-re sodródhat be zivatar, máshol nem lesz csapadék. Az ÉNy-i szél megerősödik. 33 és 40 fok között alakul a csúcshőmérséklet – számolt be a vasárnapi időjárásról a Köpönyeg. A Hungaromet eközben Heves vármegyére citromsárga, a Tisza-tóra narancssárga figyelmeztető jelzést adott ki. 

A nagy forróság miatt strand időre számíthatunk a Tisza-tónál.
Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

A Hungaromet előrejelzése szerint különös forróságra számíthatunk vasárnap, a napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. Délelőtt gyenge (0-10 km/h), kezdetben északkeleti, majd változó irányú lesz a légmozgás. Déltől nyugatias (DNY, NY, ÉNY) irányba fordul a szél (10-25 km/h) és többször megélénkül (25-35 km/h), időnként egy-egy erős közeli (35-40 km/h) széllökés is lehetséges. Kora estére az erős közeli széllökések várhatóan elmaradnak. Este északkeletire fordul a szélirány és az élénk (25-35 km/h) szelet időnként erős (40-45 km/h) lökések kísérhetik. Sok napsütés, strandidő várható. Nagyon erős lesz az UV sugárzás. Délután kevés gomoly-és fátyolfelhő érkezhet a térségbe, de csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 37 fok körül alakul. Késő este 27 fok valószínű.

A portál beszámolójából kiderül, hogy a Tisza-tónál az élő Tisza vizének hőmérséklete 25 fok körül mozog. 

A délutáni, esti órákban egy hidegfront hatására az északkeleti illetve a nyugati határszél közelében kis eséllyel előfordulhat egy-egy zivatar viharos (60-75 km/h) széllökés kíséretében.

Orvosmeteorológia

Folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.

A hétvégi időjárás ideális lesz a strandoláshoz, utazáshoz vagy szabadtéri, kerti programokhoz, de a forróság egészségügyi kockázatokat is rejt. Aki a szabadban tartózkodik, figyeljen a napszúrás és a hőguta megelőzésére, tartózkodjon árnyékos helyen a déli órákban, és viseljen világos, jól szellőző ruházatot. A kánikula az érzékenyebb korosztályokra különösen megterhelő lehet, gondoljunk rájuk is!

Korábban a Tisza mentén több szabadstrand is ingyenesen látogatható volt, utánajártunk, hogy idén ez megváltozott-e:

 

 

