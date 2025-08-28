augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Újra itt a hőség, igazi strandidő lesz Hevesben

Naptej, kalap és sok víz ajánlott a következő napokra: csütörtökön strandidővel, 34–36 fokos kánikulával és erős napsütéssel számolhatunk. A hőség pénteken tovább fokozódik, helyenként már 38 fokos maximumok is várhatók.

Csütörtökön tökéletes strandidő lesz Heves vármegyében.

Forrás: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Kellemes strandidő ígérkezik sok napsütéssel, vékony fátyolfelhőkkel és szaharai porral. Csapadék nem várható. A déli szél többfelé erősödik meg. A hőmérséklet 34–36 fokig emelkedik, helyenként már forróság valószínű – számolt be a csütörtöki időjárásról a Köpönyeg. Pénteken további felmelegedésre kell számítani, maximumok elérhetik akár a 37–38 fokot is.

 

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
 

 

