A nyár nem adja fel: vasárnap még szusszanhatunk a kánikula előtt

Az elmúlt napokban hűvösek voltak a reggelek és esték, ami könnyen megtéveszthette az embert – talán már az ősz is megérkezett? A vasárnapi időjárás azonban fordulatot hozhat.

Hétfőn visszatér a kánikula

Fotó: Huszár Márk / Heol.hu

Vasárnap érdemes lesz kinti programokat szervezni, hiszen az idő tökéletes lesz hozzá. Derűs idő ígérkezik, helyenként kisebb gomolyfelhőkkel, csak elszórtan fordulhat elő futó zápor. Élénk lesz a szél, és a hőmérséklet visszafogottabb marad: délután 21–26 fok között alakul - írja a Köpönyeg.

A vasárnapi időjárás Hevesben igazi kiránduló idő lesz
Forrás: HungaroMet

Az orvosmeteorológia szerint kisebb fronthatás terhelheti a szervezetünket

Frontátvonulás nem nehezíti a mindennapjainkat, de a magasban hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért a frontérzékenyek hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatnak. Ilyen változás lehet a fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése - írja a HugaroMet.

Visszatérhet a kánikula vagy készülhetünk az őszre?

A Lukas névre keresztelt ciklon mögött átlag alá hűlt a levegő, de ez nem tart sokáig. Hétfőtől ismét melegedés kezdődik, a hét közepére visszatérhet a kánikula. Gomolyfelhős, napos, száraz időre számíthatunk a következő napokban - írja a HungaroMet.

A vasárnapi időjárásról bővebben a HungaroMet videójában hallhatnak.

 

 

