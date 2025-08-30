Korábban megírtuk, hogy a HungaroMet riasztást adott ki Heves megyére, a Tisza-tavon pedig elsőfokú a viharjelzés. Egy-egy zápor és zivatar nincs kizárva még az este folyamán Heves megyében, de tartós intenzív csapadék nem várható. Megkezdődik a hűvösebb levegő beszivárgása, a front hatására 20 fok köré csökken a hőmérséklet.

Húsz fok alá megy a hőmérséklet, eshet is még Heves megyében

Forrás: Beküldött

Az egerszóláti Facebook-csoportból kiderül, hogy a front érkeztével megélénkül a szél , ami egészen késő éjjelig ki fog tartani, kisebb - nagyobb szünetekkel. Az érkező záporok, zivatarok időnként 30-40 km/h széllökésekkel is járhatnak.