1 órája
Leszakadt az ég, az egri régiségvásárt is elmosta a vihar
Szombat este megérkezett a várva várt enyhülést hozó vihar Heves vármegyébe. Nem minden települést érintett, de ahol lecsapott, ott dörgött, villámlott, és még fákat is döntött a szél.
Viharos a régiségvásár Egerben
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu
Szombat délután, a napok óta tartó kánikulát követően enyhülés hozó eső érkezett szűkebb hazánk területére. Sirok környékén már kora este szakadt az eső, a földek jócskán áztak a zivatar alatt. Nagyrédén széllel és villámlással érkezett a zivatar, az Atkári úti COOP-nál egy fát is kidöntött a szél. A Gyöngyösi járásban több településről is záporokról, villámlásról számoltak be, míg máshol – például Egerben – szinte semmi nem jutott az égből. A HungaroMet előrejelzése szerint vasárnap sem maradunk izgalmak nélkül: többfelé újabb zivatarok alakulhatnak ki, melyeket felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések is kísérhetnek. Egerben már a hajnali órákban elkezdett esni, azóta is villámlás és mennydörgés kíséretében hull a csapadék.
Egy időjárás-csoportban jelezték, hogy hajnali 3 óra óta folyamatosan villámlik és dörög Egerfarmosnál.
Hatvanban 5 órakor nagyon jó kis zuhé volt
- írta lapunknak egy olvasó.
Fúj a szél dörög az ég csepereg az eső Tiszanánán
- írták.
A lezúduló csapadék az egri régiségvásárt sem kímélte: a legtöbb árus csak portékáinak egy részét pakolta ki, a szokásos vásárló tömeg is jócskán elmaradt a megszokottól.
