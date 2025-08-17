augusztus 17., vasárnap

Vihar

1 órája

Leszakadt az ég, az egri régiségvásárt is elmosta a vihar

Szombat este megérkezett a várva várt enyhülést hozó vihar Heves vármegyébe. Nem minden települést érintett, de ahol lecsapott, ott dörgött, villámlott, és még fákat is döntött a szél.

Heol.hu
Leszakadt az ég, az egri régiségvásárt is elmosta a vihar

Viharos a régiségvásár Egerben

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Szombat délután, a napok óta tartó kánikulát követően enyhülés hozó eső érkezett szűkebb hazánk területére.  Sirok környékén már kora este szakadt az eső, a földek jócskán áztak a zivatar alatt. Nagyrédén széllel és villámlással érkezett a zivatar, az Atkári úti COOP-nál egy fát is kidöntött a szél. A Gyöngyösi járásban több településről is záporokról, villámlásról számoltak be, míg máshol – például Egerben – szinte semmi nem jutott az égből. A HungaroMet előrejelzése szerint vasárnap sem maradunk izgalmak nélkül: többfelé újabb zivatarok alakulhatnak ki, melyeket felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések is kísérhetnek. Egerben már a hajnali órákban elkezdett esni, azóta is villámlás és mennydörgés kíséretében hull a csapadék. 

Megérkezett a vihar Egerbe, szakad és durrog az ég
Forrás: Beküldött

Egy időjárás-csoportban jelezték, hogy hajnali 3 óra óta folyamatosan villámlik és dörög Egerfarmosnál.

Hatvanban 5 órakor nagyon jó kis zuhé volt

- írta lapunknak egy olvasó.

Fúj a szél dörög az ég csepereg az eső Tiszanánán

- írták.

Viharos a régiségvásár Egerben
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A lezúduló csapadék az egri régiségvásárt sem kímélte: a legtöbb árus csak portékáinak egy részét pakolta ki, a szokásos vásárló tömeg is jócskán elmaradt a megszokottól.

Viharos a régiségvásár Egerben
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

 

 

