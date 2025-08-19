Nagy esőkkel közelít a hidegfront, mutatjuk, mi várható Hevesben

Hidegfront közelít Magyarország felé a hét közepén. Csütörtökre érkezik a vihar Kárpát-medence fölé, várhatóan sekély ciklon is képződhet, így csütörtökön és pénteken összességében sokfelé valószínű csapadék - írja a HungaroMet.

Vihar közelít Heves felé, sokfelé lesz csapadék

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt. / Facebook

Mint írják, csütörtökön a reggeli, délelőtti órákban inkább csak északkeleten, majd átmeneti szünetet követően a déli óráktól kezdve nyugat felől mind több helyen kell záporra, zivatarra, sőt akár néhol heves zivatarra is számítani. Délkeleten megyékben inkább csak késő délutántól van esély konvektív gócokra.

Posztjukból kiderül, hogy péntekre virradó éjszaka és a nap első felében tartósabb eső is valószínű, de pénteken napközben nyugat felől már szűnni kezd a csapadék.

Az ország döntő részén 10, elsősorban az északi, északkeleti megyékben nagy területen 20 mm-t meghaladó csapadék valószínű 48 óra alatt, de kisebb körzetekben az 50 mm sem kizárt. Csütörtökön területi (tehát megyényi) átlagban inkább az ország északi, pénteken nagyobb eséllyel az északkeleti felén hullhat nagyobb mennyiségű csapadék - írják.

A hullámzó fronttal nem csak csapadék, hanem jelentős lehűlés is érkezik, a hét eleji, közepi csúcsértékekhez képest a hétvégére nagyjából 10 fokkal esik vissza a hőmérséklet. A hétvége mindkét napján zömmel 25 fok alatti maximumokra, de már gomolyfelhős, általában száraz időre számíthatunk élénk északnyugati széllel.