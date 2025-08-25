augusztus 25., hétfő

Hétfőn kellemes, kora őszies idő várható, a legtöbb helyen sok napsütéssel. Csak az északkeleti tájakon fordulhat elő zápor, máshol zavartalan marad az idő. Az orvosmeteorológia szerint fronthatás nem nehezíti a napot.

Záporok törhetik meg a napos időjárást hétfőn

Napos idő várható, de északkeleten záporok is kialakulhatnak.

Forrás: Időjárás

Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Esetleg északkeleten fordulhat elő zápor. 24-26 fok körül alakul a hőmérséklet – számolt be a hétfői időjárásról a Köpönyeg.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 


 

