Nem kímélte a vihar Egert: özönvízszerű eső zúdult a városra + fotók és videó

Korábban megírtuk, hogy zivatarok miatt a HungaroMet riasztást adott ki Heves vármegye csaknem teljes területére; a Hatvani járás az egyetlen kivétel. Hatalmas mennyiségű csapadék zúdult Eger városára a péntek reggeli órákban. Felhőszakadás-szerű intenzitású záporral indult a reggel Egerszóláton. Rövid idő alatt 10,5 milliméter csapadék hullott.

A zivatar megérkezett Egerbe

Forrás: Heol.hu

Zivatarokkal és viharos széllel csap le az időjárás

A pénteki nap első felében jellemzően erősen felhős idő várható, és északnyugatról újabb csapadékzóna érkezik, amely délkelet felé mozog. Elsősorban a Dunától keletre alakulhatnak ki helyenként zivatarok. A zivatarokat viharos (~60-75 km/h) széllökések, intenzív csapadék (15-25 milliméter), északkeleten felhőszakadás (>30 milliméter), minimális eséllyel apróbb szemű jég (< 1-2 centiméter) kísérheti. Estére mindenütt megszűnik a zivatartevékenység az országban - írja a HungaroMet oldala.

A pénteki zuhé nem kegyelmez

Heves vármegyében elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!