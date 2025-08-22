3 órája
Nem kímélte a vihar Egert: özönvízszerű eső zúdult a városra + fotók és videó
A pénteket nem ússza meg szárazon Heves vármegye. A zivatar megérkezett Egerbe, ám Egerszólátra is.
Korábban megírtuk, hogy zivatarok miatt a HungaroMet riasztást adott ki Heves vármegye csaknem teljes területére; a Hatvani járás az egyetlen kivétel. Hatalmas mennyiségű csapadék zúdult Eger városára a péntek reggeli órákban. Felhőszakadás-szerű intenzitású záporral indult a reggel Egerszóláton. Rövid idő alatt 10,5 milliméter csapadék hullott.
Zivatarokkal és viharos széllel csap le az időjárás
A pénteki nap első felében jellemzően erősen felhős idő várható, és északnyugatról újabb csapadékzóna érkezik, amely délkelet felé mozog. Elsősorban a Dunától keletre alakulhatnak ki helyenként zivatarok. A zivatarokat viharos (~60-75 km/h) széllökések, intenzív csapadék (15-25 milliméter), északkeleten felhőszakadás (>30 milliméter), minimális eséllyel apróbb szemű jég (< 1-2 centiméter) kísérheti. Estére mindenütt megszűnik a zivatartevékenység az országban - írja a HungaroMet oldala.
Heves vármegyében elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
