1 órája
Kiadták a riasztást Hevesre – Durva zivatar van kialakulóban
Hevesre is kiadták a riasztást vasárnap délelőtt. A zivatar miatt citromsárga riasztás van érvényben a vármegye teljes területén.
Korábban megírtuk, hogy a vasárnapi időjárás során durva zivatar érkezhet Heves vármegyébe. Vasárnap délelőtt elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt a HungaroMet. Heves vármegye egész területén rövid idő alatt akár több mint huszonöt-harminc milliméter eső eshet.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A vasárnap első felében az erősen felhős ég mellett az ország keleti felében lehetnek nagyobb felszakadozások a felhőzetben. Ekkor a középső és nyugati tájakon többfelé, másutt elszórtan alakulhat ki eső, zápor, egy-egy helyen zivatar. A déli óráktól késő estig jellemzően az ország északkeleti felén, harmadán alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez főként intenzív csapadék (10-25 milliméter) vagy felhőszakadás (30-50, lokálisan > 50 milliméter) társulhat. Emellett szélerősödés (45-65 km/h), esetleg kisméretű jég (< 1-2 centiméter) is kísérheti a zivatargócokat. Késő délutántól, estétől csökken a felhőzet és a csapadékhajlam. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, nyugati szél. Másutt inkább csak a zivatarok környezetében lehet átmeneti szélerősödés. A hőmérséklet délután 23 és 30, késő este 17, 22 fok között valószínű - írja a HungaroMet.
Figyelem!
A zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
Mediterrán ciklon felhőzete pörög felettünk, melynek visszakanyaradó ága a következő órákban gomba módon termeli majd a gomolyfelhőket. A magasra törő gomolyokból pedig egyre nagyobb eséllyel fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A mai zivatarok áramlási sebessége igen lassú lesz, így a legfőbb kísérőjelensége egyértelműen a felhőszakadás lesz. A legintenzívebb cellák, lokálisan akár 40-50 milliméter csapadékot is eredményezhetnek - olvasható az Egerszólát időjárása nevű Facebook bejegyzésében.
Szokás szerint fontos kiemelni, hogy a záporok zivatarok gyakran csak lokális, helyi jellegűek, így nem fog minden településen ekkora öntözés bekövetkezni - fogalmaznak.
A nyílt utcán bilincselték meg a drogdílert az egri rendőrök +videó
Még a fagyi is szilvából volt Noszvajon, a 175 éves kemence pedig forró finomságokat ontott + fotók, videó
Ők a legkedveltebb védőnők Heves vármegyében, az édesanyák nem tudtak betelni velük