augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Kiadták a riasztást Hevesre – Durva zivatar van kialakulóban

Címkék#Riasztás#időjárás#zivatar

Hevesre is kiadták a riasztást vasárnap délelőtt. A zivatar miatt citromsárga riasztás van érvényben a vármegye teljes területén.

Heol.hu

Korábban megírtuk, hogy a vasárnapi időjárás során durva zivatar érkezhet Heves vármegyébe. Vasárnap délelőtt elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt a HungaroMet. Heves vármegye egész területén rövid idő alatt akár több mint huszonöt-harminc milliméter eső eshet. 

A zivatar miatt citromsárga riasztás van érvényben a vármegye teljes területén.
A zivatar miatt citromsárga riasztás van érvényben a vármegye teljes területén
Forrás: HungaroMet

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A vasárnap első felében az erősen felhős ég mellett az ország keleti felében lehetnek nagyobb felszakadozások a felhőzetben. Ekkor a középső és nyugati tájakon többfelé, másutt elszórtan alakulhat ki eső, zápor, egy-egy helyen zivatar. A déli óráktól késő estig jellemzően az ország északkeleti felén, harmadán alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez főként intenzív csapadék (10-25 milliméter) vagy felhőszakadás (30-50, lokálisan > 50 milliméter) társulhat. Emellett szélerősödés (45-65 km/h), esetleg kisméretű jég (< 1-2 centiméter) is kísérheti a zivatargócokat. Késő délutántól, estétől csökken a felhőzet és a csapadékhajlam. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, nyugati szél. Másutt inkább csak a zivatarok környezetében lehet átmeneti szélerősödés. A hőmérséklet délután 23 és 30, késő este 17, 22 fok között valószínű - írja a HungaroMet.

Figyelem! 

A zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!
Mediterrán ciklon felhőzete pörög felettünk, melynek visszakanyaradó ága a következő órákban gomba módon termeli majd a gomolyfelhőket. A magasra törő gomolyokból pedig egyre nagyobb eséllyel fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A mai zivatarok áramlási sebessége igen lassú lesz, így a legfőbb kísérőjelensége egyértelműen a felhőszakadás lesz. A legintenzívebb cellák, lokálisan akár  40-50 milliméter csapadékot is eredményezhetnek - olvasható az Egerszólát időjárása nevű Facebook bejegyzésében.

Szokás szerint fontos kiemelni, hogy a záporok zivatarok gyakran csak lokális, helyi jellegűek, így nem fog minden településen ekkora öntözés bekövetkezni - fogalmaznak.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu