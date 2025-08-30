Nyakunkon a zuhé - a radaron legalábbis úgy látszik közelit Heves felé is a zivatar

A zivatarok dél felől-északi irányba haladnak, ahogy az kiderült az egyik egerszóláti csoportból. A HungaroMet is kiadta a figyelmeztetést több megyére, köztük Hevesre is. Zivatar közelít! A Radart itt érdemes követni.

Forrás: HungaroMet

Már eddig is látszódott késő nyári hőséget szombaton egy hidegfront fogja majd lezárni. Voltak olyan forgatókönyvek miszerint a front teljesen feloszlik felettünk és szinte semennyi csapadékot nem okoz majd.

Hogy ezek a zivatarok mennyire érintik majd az Északi-középhegységet a késő délutáni, esti óráktól abban még mindig nagy a bizonytalanság. A legtöbb időjárási modell egy kissé tőlünk nyugatabbra, a Mátra "túloldalán" várják a fő eseményeket és jeleznek, ha elérte az Északi-középhegység térségét - írja az Egerszólát időjárása Facebook-csoportban Bodó Olivér.

Mint írták, pár órával az esemény előtt is óriási a bizonytalanság. Egy hullámzó front ért el minket az éjszakai órákban, majd annak a déli ágán egy mediterrán ciklon képződött. A mediterrán ciklonok pedig egyértelműen a legnehezebb előrejelezhető időjárási képződmények. Ha a ciklon középpontjának útvonalában néhány km-es változás történik, már teljesen máshol várható eső mint az előzetesen látszott és gyakorlatilag borul minden.

Zivatar közelít. Elmossa-e az egerszóláti pikniket?

Ha eléri a település térségét, akkor a zivatarokat intenzív csapadék és mifelénk a száraz légprofil miatt akár viharos (70 km/h) széllökések is lehetnek. Ha a zivatarok nem is, de a rendszer kifutószele szinte biztosan ideér majd az esti órákban.

A kiszámíthatatlan időjárási féltételek okán az önkormányzat testületi tagjai úgy döntöttek, hogy a biztonságot szem előtt tartva olyan helyszínt választanak a rendezvény lebonyolítására, amely fedett területtel rendelkezik. A hegytetőn vihar esetén óriási veszélyt jelent a viharos szél, nem beszélve a villámcsapás lehetőségéről, illetve maga a rendezvény komfortja is jelentősen romlik.