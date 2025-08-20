45 perce
Már a kertek alatt lopakodik a zivataros idő - mutatjuk, mikor ér el Hevesbe
Az ország születésnapjába eddig nem rontott bele, azonban érkezik a zivatar. Mutatjuk, mi várható csütörtökön, legalábbis az időjárás tekintetében.
Megjelentek augusztus 20 első zivatarai Szombathely és a Bakony környékén. Szerda este még csak kevés helyen zavarhat a programokba, csütörtöktől már sokkal mozgalmasabb lesz - írja Tóth Tamás meteorológus.
Mint írta, szerda este az Észak- és a Közép-Dunántúlon kialakult lokális záporok, zivatarok Észak- és Közép-Dunántúl után Dunakanyar felé mozdulnak el, illetve néhány cella az Északi-középhegység környezetében is kialakul.
Csütörtök hajnalban és kora reggel az Északi-középhegység környékén lesz aktív a légkör, így leginkább errefelé és a környező alföldi területeken is kialakulnak záporok, zivatarok, de ezek várhatóan még nem lesznek hevesek, inkább csak intenzív csapadék kíséri őket.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Csütörtök reggel, délelőtt a Nyugat-Dunántúl is eléri újra a csapadék, itt a hőmérséklet már nem igazán emelkedik, különösen az Alpokalján kora délután csak 20 fok körüli hőmérséklet várható a felhőzet és a csapadék miatt.
A déli, délkeleti országhatár mentén 35 fok közelébe ugrik a hőmérséklet, és ez az tényező, ami miatt a csütörtök délután előbb a Dunántúlon, majd estefelé már az Alföldön is elég sok helyen átmeneti viharok törhetnek ki. Intenzív szélrohamokkal, jégesővel és nagy csapadékkal érkezhet az addigra már nagyobb rendszerbe szerveződött, északkelet felé mozgó zivatar. A csapadék nagy területet érint.
Zivatarral, jégesővel közelít a Lukas ciklon, hamarosan eléri az országot - figyelmeztetést adott ki a HungaroMet!
Korábban egy kimélyült mediterráni ciklonról, az olaszok által Lukas névre keresztelt jelenségről írtunk.
Turisták szúrták ki, mi lapul a várudvaron, de az Eger-patak rejtélye még ennél is meghökkentőbb
El sem hiszed, melyik énekes járt a Szépasszony-völgyben - még a főiskolát is itt végezte el