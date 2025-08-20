augusztus 20., szerda

István névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

45 perce

Már a kertek alatt lopakodik a zivataros idő - mutatjuk, mikor ér el Hevesbe

Címkék#csapadék#vihar#meteorológus

Az ország születésnapjába eddig nem rontott bele, azonban érkezik a zivatar. Mutatjuk, mi várható csütörtökön, legalábbis az időjárás tekintetében.

Heol.hu

Megjelentek augusztus 20 első zivatarai Szombathely és a Bakony környékén. Szerda este még csak kevés helyen zavarhat a programokba, csütörtöktől már sokkal mozgalmasabb lesz - írja Tóth Tamás meteorológus

Sok helyen átmeneti viharok törnek ki
Forrás: Tóth Tamás meteorológus / Facebook

Mint írta, szerda este az Észak- és a Közép-Dunántúlon kialakult lokális záporok, zivatarok Észak- és Közép-Dunántúl után Dunakanyar felé mozdulnak el, illetve néhány cella az Északi-középhegység környezetében is kialakul.

Csütörtök hajnalban és kora reggel az Északi-középhegység környékén lesz aktív a légkör, így leginkább errefelé és a környező alföldi területeken is kialakulnak záporok, zivatarok, de ezek várhatóan még nem lesznek hevesek, inkább csak intenzív csapadék kíséri őket. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Csütörtök reggel, délelőtt a Nyugat-Dunántúl is eléri újra a csapadék, itt a hőmérséklet már nem igazán emelkedik, különösen az Alpokalján kora délután csak 20 fok körüli hőmérséklet várható a felhőzet és a csapadék miatt.

A déli, délkeleti országhatár mentén 35 fok közelébe ugrik a hőmérséklet, és ez az tényező, ami miatt a csütörtök délután előbb a Dunántúlon, majd estefelé már az Alföldön is elég sok helyen átmeneti  viharok törhetnek ki. Intenzív szélrohamokkal, jégesővel és nagy csapadékkal érkezhet az addigra már nagyobb rendszerbe szerveződött, északkelet felé mozgó zivatar. A csapadék nagy területet érint.

Korábban egy kimélyült mediterráni ciklonról, az olaszok által Lukas névre keresztelt jelenségről írtunk. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu