Már a kertek alatt lopakodik a zivataros idő - mutatjuk, mikor ér el Hevesbe

Megjelentek augusztus 20 első zivatarai Szombathely és a Bakony környékén. Szerda este még csak kevés helyen zavarhat a programokba, csütörtöktől már sokkal mozgalmasabb lesz - írja Tóth Tamás meteorológus.

Sok helyen átmeneti viharok törnek ki

Forrás: Tóth Tamás meteorológus / Facebook

Mint írta, szerda este az Észak- és a Közép-Dunántúlon kialakult lokális záporok, zivatarok Észak- és Közép-Dunántúl után Dunakanyar felé mozdulnak el, illetve néhány cella az Északi-középhegység környezetében is kialakul.

Csütörtök hajnalban és kora reggel az Északi-középhegység környékén lesz aktív a légkör, így leginkább errefelé és a környező alföldi területeken is kialakulnak záporok, zivatarok, de ezek várhatóan még nem lesznek hevesek, inkább csak intenzív csapadék kíséri őket.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Csütörtök reggel, délelőtt a Nyugat-Dunántúl is eléri újra a csapadék, itt a hőmérséklet már nem igazán emelkedik, különösen az Alpokalján kora délután csak 20 fok körüli hőmérséklet várható a felhőzet és a csapadék miatt.

A déli, délkeleti országhatár mentén 35 fok közelébe ugrik a hőmérséklet, és ez az tényező, ami miatt a csütörtök délután előbb a Dunántúlon, majd estefelé már az Alföldön is elég sok helyen átmeneti viharok törhetnek ki. Intenzív szélrohamokkal, jégesővel és nagy csapadékkal érkezhet az addigra már nagyobb rendszerbe szerveződött, északkelet felé mozgó zivatar. A csapadék nagy területet érint.