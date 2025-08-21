1 órája
Készülj, Heves! Több járásban is riasztás a közelgő zivatar miatt!
Kora reggel még csak figyelmeztettek, délutánra azonban már riasztást adott ki a HungaroMet Heves megye két járására. Zivatar is érkezhet, amelyet jégeső, felhőszakadás és viharos szél kísérhet.
A csütörtök reggel nem indult felhőtlenül Heves vármegyében, a HungaroMet már a reggeli órákban kiadta a vészjelzést a vármegyére. Délután 14 órakor pedig a riasztás is megérkezett két Heves vármegyei járásra is.
A HungaroMet riasztás adott ki két Hevesi járásra
A riasztásban két járás is érintett. A HungaroMet térképén egyenlőre a Bélapátfalvai és Pétervásárai járásban kell komolyabb zivatarra készülni a HungaroMet szerint.
Zivatar miatt adott ki riasztás a HungaroMet
Késő délutánig elsősorban az északi, északkeleti térségben alakulhatnak ki zivatarok. Késő délutántól délnyugat felől újabb hullámban érhetik el zivatarok az országot, illetve képződhetnek. A cellákhoz általában viharos (60-80 kilométer/h) széllökések, kisebb méretű jég (<1-2 centiméter) és intenzív (15-25 miliméter) csapadék, lokálisan felhőszakadás (>30 miliméter) is társulhat.
A déli országrészben akár egy-egy heves zivatar is előfordulhat erősen viharos (>80 kilométer/h) széllökések, felhőszakadás (>30 miliméter) és akár nagyobb méretű jég (>2 centiméter) kíséretében. A késő délutáni, esti órákban a zivatarok rendszerbe is szerveződhetnek. A konvektív cellák késő estére a keleti, északkeleti országrészre korlátozódnak, majd várhatóan elhagyják az országot, de egy-egy zivatar az éjszaka folyamán sem zárható ki.
