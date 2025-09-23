1 órája
Az év utolsó meleg napja lehet a mai – közeleg a hidegfront
Kettészakad Magyarország időjárása: míg nyugaton hűvösebb, záporos-zivataros időre készülhetünk, addig délkeleten a napsütés és a meleg lesz a jellemző. A front átvonulása azonban a frontra érzékenyek szervezetét is megviseli, erős fejfájást, keringési panaszokat és ízületi fájdalmakat okozva.
A keddi időjárás hozza el utoljára az igazi meleget
Fotó: Karnok Csaba
Az ország északnyugati részén erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délkeleten ezzel szemben fátyolfelhők mellett még többnyire napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, a hűvösebb értékek északnyugaton várhatók – számolt be a keddi időjárásról a Köpönyeg.
Orvosmeteorológia
Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.
