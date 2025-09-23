szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hidegfront

1 órája

Az év utolsó meleg napja lehet a mai – közeleg a hidegfront

Címkék#Időjáráselőrejelzés#felhőzet#hidegfront#időjárás

Kettészakad Magyarország időjárása: míg nyugaton hűvösebb, záporos-zivataros időre készülhetünk, addig délkeleten a napsütés és a meleg lesz a jellemző. A front átvonulása azonban a frontra érzékenyek szervezetét is megviseli, erős fejfájást, keringési panaszokat és ízületi fájdalmakat okozva.

Heol.hu
Az év utolsó meleg napja lehet a mai – közeleg a hidegfront

A keddi időjárás hozza el utoljára az igazi meleget

Fotó: Karnok Csaba

Az ország északnyugati részén erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délkeleten ezzel szemben fátyolfelhők mellett még többnyire napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 22 és 32 fok között alakul, a hűvösebb értékek északnyugaton várhatók – számolt be a keddi időjárásról a Köpönyeg.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Orvosmeteorológia

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu