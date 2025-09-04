Az augusztusi esők sem tudták ellensúlyozni a júniusi negatív rekordot Hevesben

Mennyi csapadék esett ezen az aszályos nyáron?

Az Egerszólát időjárása nevű Facebook-oldalon találtunk egy bejegyzést, amely számszerűsíti a területen esett csapadék mennyiségét.

Mint írják, egy rekord száraz júniust (az elmúlt 110 év legszárazabb júniusa volt), egy szintén átlag alatti július követett, majd augusztusban átlagos mennyiségű csapadék esett. A zivataros napok száma is jóval elmaradt az elmúlt évek tapasztalatai után.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A posztban adatokat is megosztanak:

Június: 5,5 milliméter

Július: 41,4 milliméter

Augusztus 66,6 milliméter

Az évszakos csapadék összesen: 109,5 milliméter

A legnagyobb napi csapadék: 32,3 milliméter, ez augusztus 4-én esett

Csapadékos napok száma: 20

Leghosszabb csapadék nélküli időszak: június 9 és 26 között (18 nap)

Zivataros napok: 9

A posztban összehasonlításképp megosztották azt is, hogy 2019 júniusában, amikor a nagy árvíz volt, 1 hónap alatt 164 milliméter csapadék esett amiből június 23-án 74,8 milliméter. Idén nyáron pedig 3 hónap is kevés volt ahhoz, hogy a 110 millimétert elérje a mennyiség.