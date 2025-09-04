szeptember 4., csütörtök

Az augusztusi esők sem tudták ellensúlyozni a júniusi negatív rekordot Hevesben

Címkék#aszály#csapadék#nyár

Az idei nyár is különösen aszályos volt. Alig esett eső, a földeknek erdőknek nagy szüksége van a csapadékra.

Heol.hu

Az idei nyár is aszályos volt, nagyon kevés csapadék esett. Az augusztus 20. előtti esők után is sok nedvesség hiányzik a talajból, ami nemcsak a mezőgazdaságban fontos növényeket, de az erdőket is sújtja.

Forrás: Gáll Regina / MW Bulvár

Korábbi cikkünkben írtuk, hogy az augusztus végi csapadék a kapás növények termésmennyiségét már nem javítja, de továbbra is szükség volna a nedvességre. Csak a talaj felső rétegében van némi víz, a mélyebb talajréteg pedig már június közepe óta alig tartalmaz nedvességet.

Mennyi csapadék esett ezen az aszályos nyáron?

Az Egerszólát időjárása nevű Facebook-oldalon találtunk egy bejegyzést, amely számszerűsíti a területen esett csapadék mennyiségét.

Mint írják, egy rekord száraz júniust (az elmúlt 110 év legszárazabb júniusa volt), egy szintén átlag alatti július követett, majd augusztusban átlagos mennyiségű csapadék esett. A zivataros napok száma is jóval elmaradt az elmúlt évek tapasztalatai után. 

A posztban adatokat is megosztanak:

  • Június: 5,5 milliméter
  • Július: 41,4 milliméter
  • Augusztus 66,6 milliméter
  • Az évszakos csapadék összesen: 109,5 milliméter
  • A legnagyobb napi csapadék: 32,3 milliméter, ez augusztus 4-én esett
  • Csapadékos napok száma: 20
  • Leghosszabb csapadék nélküli időszak: június 9 és 26 között (18 nap)
  • Zivataros napok: 9

A posztban összehasonlításképp megosztották azt is, hogy 2019 júniusában, amikor a nagy árvíz volt, 1 hónap alatt 164 milliméter csapadék esett amiből június 23-án 74,8 milliméter. Idén nyáron pedig 3 hónap is kevés volt ahhoz, hogy a 110 millimétert elérje a mennyiség. 

 

