Az augusztusi esők sem tudták ellensúlyozni a júniusi negatív rekordot Hevesben
Az idei nyár is különösen aszályos volt. Alig esett eső, a földeknek erdőknek nagy szüksége van a csapadékra.
Az idei nyár is aszályos volt, nagyon kevés csapadék esett. Az augusztus 20. előtti esők után is sok nedvesség hiányzik a talajból, ami nemcsak a mezőgazdaságban fontos növényeket, de az erdőket is sújtja.
Korábbi cikkünkben írtuk, hogy az augusztus végi csapadék a kapás növények termésmennyiségét már nem javítja, de továbbra is szükség volna a nedvességre. Csak a talaj felső rétegében van némi víz, a mélyebb talajréteg pedig már június közepe óta alig tartalmaz nedvességet.
Mennyi csapadék esett ezen az aszályos nyáron?
Az Egerszólát időjárása nevű Facebook-oldalon találtunk egy bejegyzést, amely számszerűsíti a területen esett csapadék mennyiségét.
Mint írják, egy rekord száraz júniust (az elmúlt 110 év legszárazabb júniusa volt), egy szintén átlag alatti július követett, majd augusztusban átlagos mennyiségű csapadék esett. A zivataros napok száma is jóval elmaradt az elmúlt évek tapasztalatai után.
A posztban adatokat is megosztanak:
- Június: 5,5 milliméter
- Július: 41,4 milliméter
- Augusztus 66,6 milliméter
- Az évszakos csapadék összesen: 109,5 milliméter
- A legnagyobb napi csapadék: 32,3 milliméter, ez augusztus 4-én esett
- Csapadékos napok száma: 20
- Leghosszabb csapadék nélküli időszak: június 9 és 26 között (18 nap)
- Zivataros napok: 9
A posztban összehasonlításképp megosztották azt is, hogy 2019 júniusában, amikor a nagy árvíz volt, 1 hónap alatt 164 milliméter csapadék esett amiből június 23-án 74,8 milliméter. Idén nyáron pedig 3 hónap is kevés volt ahhoz, hogy a 110 millimétert elérje a mennyiség.
