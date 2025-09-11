Borongós reggel, napsütéses délután – változékony időre készülj csütörtökön

A reggel sok helyen még borongósan indul: az ég alján szürke felhők ülnek, és többfelé számíthatunk esőre, záporokra. Különösen hajnalban és a kora reggeli órákban érdemes az esernyőt a táskába tenni, hiszen kiadós zápor bárhol utolérhet. A Tiszántúlon napközben is előfordulhatnak még csapadékosabb időszakok, így arra a környékre tartva jobb, ha vízálló kabátot is bekészítünk - írja a Köpönyeg.

Csütörtöki időjárás: ma még csak véletlenül se hagyjuk otthon az esernyőt

Forrás: Csudai Sándor

Így alakul a csütörtöki időjárás

A délelőtt azonban fokozatosan derűsebbre fordul: a felhők egyre inkább felszakadoznak, és délutánra sokfelé kisüt a nap. Ilyenkor már a napszemüveg kerül elő a táskából, hiszen a nap sugarai erősen szűrődnek át a gomolyfelhők között. Délnyugaton ugyanakkor óvatosnak kell lenni: a délutáni órákban itt újra beindulhatnak a záporok, sőt helyenként zivatarok is kialakulhatnak, villámlással, erős széllökésekkel!

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az északnyugati szél napközben többfelé megerősödik, így a könnyebb kabát vagy kardigán jól jöhet – főleg, ha kerékpárral indulsz útnak, vagy a szabadban töltenéd a délutánt. A hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul: a reggeli órákban még frissebb lesz a levegő, délután viszont kellemes, kora őszi jellegű meleg kíséri majd a teendőinket.