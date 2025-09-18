1 órája
Csütörtökön végre beköszönt az igazi őszi idő
Milyen időjárás várható csütörtökön?
A reggeli rétegfelhők feloszlását követően derült, száraz idő ígérkezik. A hőmérséklet reggel 12, délután 24 fok körül alakul - írja a Köpönyeg.
Általában gyengén felhős, vagy derült napos időre készülhetünk, de előbb a Dunántúlon, majd a középső és északkeleti országrészben felhősebb lehet az ég. Csapadék nem lesz. A nyugatias szél csak kevés helyen élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 13, 18 fok közé hűl le a levegő - írja a HungaroMet.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
A sírig őrizte titkát Titsner és Johan, 225 éve nincs magyarázat az egri pince rejtélyére – videóval