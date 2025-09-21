szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi időjárás

3 órája

Élvezzük a napsütést ameddig lehet! Jövőhéten akár 10 fokot is zuhanhat a hőmérséklet

Címkék#őszi idő#időjárás előrejelzés#ősz

Nemsokára véget ér a nyári meleg és hűvösebbre fordulhat az időjárás. A vasárnapi időjárás azonban még alkalmas lehet arra, hogy kiélvezzük a nyár utolsó sugarait.

Heol.hu

Vasárnap túlnyomóan napos idő várható, csak kevés fátyolfelhő zavarhatja a szeptemberi napsütést. Csapadék nem valószínű. A hőmérséklet a 30 fokot is megközelítheti, helyenként elérheti. A délkeleti szél időnként élénk lehet. A Köpönyeg előrejelzései szerint, csupán néhány napig élvezhetjük még a meleget, ám a jövő hét közepétől már mindenhol erősen felhős vagy borult lesz az ég és a hőmérséklet folyamatosan csökken.

Melléklet-200709-29-306008
A vasárnapi időjárás hozza utoljára az igazi nyári meleget
Fotó: Karnok Csaba

Az orvosmeteorológia szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket

A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - írja a Köpönyeg.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu