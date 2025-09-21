Élvezzük a napsütést ameddig lehet! Jövőhéten akár 10 fokot is zuhanhat a hőmérséklet

Vasárnap túlnyomóan napos idő várható, csak kevés fátyolfelhő zavarhatja a szeptemberi napsütést. Csapadék nem valószínű. A hőmérséklet a 30 fokot is megközelítheti, helyenként elérheti. A délkeleti szél időnként élénk lehet. A Köpönyeg előrejelzései szerint, csupán néhány napig élvezhetjük még a meleget, ám a jövő hét közepétől már mindenhol erősen felhős vagy borult lesz az ég és a hőmérséklet folyamatosan csökken.

A vasárnapi időjárás hozza utoljára az igazi nyári meleget

Fotó: Karnok Csaba

Az orvosmeteorológia szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket

A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - írja a Köpönyeg.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!