Élvezzük a napsütést ameddig lehet! Jövőhéten akár 10 fokot is zuhanhat a hőmérséklet
Nemsokára véget ér a nyári meleg és hűvösebbre fordulhat az időjárás. A vasárnapi időjárás azonban még alkalmas lehet arra, hogy kiélvezzük a nyár utolsó sugarait.
Vasárnap túlnyomóan napos idő várható, csak kevés fátyolfelhő zavarhatja a szeptemberi napsütést. Csapadék nem valószínű. A hőmérséklet a 30 fokot is megközelítheti, helyenként elérheti. A délkeleti szél időnként élénk lehet. A Köpönyeg előrejelzései szerint, csupán néhány napig élvezhetjük még a meleget, ám a jövő hét közepétől már mindenhol erősen felhős vagy borult lesz az ég és a hőmérséklet folyamatosan csökken.
Az orvosmeteorológia szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket
A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - írja a Köpönyeg.
