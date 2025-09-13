1 órája
Vasárnap elérkezik az ítéletidő? Heves is a célkeresztbe került
A térképek szerint nem mindenhol ússzuk meg szárazon.
Mennyi csapadék várható vasárnap? – tette fel a kérdést Tóth Tamás meteorológus Facebookon. – Amennyire könnyűnek látszik a válasz - hisz a saját okoseszközeinkben egy applikációra kattintva azonnal látszik egy szám - a valóság ennél sokkal bonyolultabb. Rengeteg féle előrejelzési számítás létezik ma a világon, és azt nem is tudni pontosan, hogy a telefonjainkon éppen honnan származik az adott forrás, mindenesetre ha nem az történik a valóságban, akkor azonnal a meteorológiát szidjuk, pedig ez jórészt informatika, ami manapság lehetővé teszi azt, hogy néhány másodperc alatt adatokat kapjunk - olvasható a bejegyzésben. Mutatjuk, hol és milyen mértékben lehet számítani vasárnap felhőszakadásra.
Korábban már beszámoltunk arról, hogy vasárnap újabb hidegfront érkezik, amelynek csapadékzónája nyugatról kelet felé haladva sokfelé okoz majd esőt.
A meteorológusok azonban sokkal több térképet, és előrejelzett paramétert néznek át ahhoz, hogy a kérdésre válaszolhassanak. Tóth Tamás négy ismert modellfutás eredményét is bemutatta, látványos térképeken.
Hogyan alakulhat a vasárnap időjárás?
- Vasárnap szinte országszerte érkezik több-kevesebb csapadék, jellemzően 5-15 milliméter.
2. Területi átlagban várhatóan az Északi-középhegység kapja a legtöbbet, ahol a hegyek segítik a front mentén a magasban délnyugatról érkező levegő emelkedését (ilyen a Bakonyban is előfordul), és ez több csapadékot is ad.
3. A legkevesebb a Dél-Dunántúl és a Duna-Tisza köze egyes részein eshet, az összképet azonban a beágyazott záporok, illetve zivatarok torzítják, hiszen ezek lokálisan - ahogy 10, 11-én is- adtak nagy mennyiségű csapadékot (20-30 millimétert kisebb körzetekben), ezek helyét előrejelezni lehetetlen.
4. A frontális csapadék kora reggel éri el a Dunántúlt, az északi hegyekben még a front előtt záporok alakulnak ki. Délelőtt az összefüggő csapadékrendszer a Dunántúl északi és nyugati részén, illetve az Északi-középhegységben gyorsan terjeszkedik, majd fokozatosan átterjed a Dél-Dunántúlra és az Alföld nagyobb részére.
5. A front csapadéka valamikor vasárnapról hétfőre virradó éjjel hagyja el a keleti határvidéket.
6. A front mentén zivatarok is előfordulnak, délelőtt még csak kis számban, délután a Dunántúl és az Alföld déli felében több helyen is - olvasható a bejegyzésben.
