Vasárnap elérkezik az ítéletidő? Heves is a célkeresztbe került

Mennyi csapadék várható vasárnap? – tette fel a kérdést Tóth Tamás meteorológus Facebookon. – Amennyire könnyűnek látszik a válasz - hisz a saját okoseszközeinkben egy applikációra kattintva azonnal látszik egy szám - a valóság ennél sokkal bonyolultabb. Rengeteg féle előrejelzési számítás létezik ma a világon, és azt nem is tudni pontosan, hogy a telefonjainkon éppen honnan származik az adott forrás, mindenesetre ha nem az történik a valóságban, akkor azonnal a meteorológiát szidjuk, pedig ez jórészt informatika, ami manapság lehetővé teszi azt, hogy néhány másodperc alatt adatokat kapjunk - olvasható a bejegyzésben. Mutatjuk, hol és milyen mértékben lehet számítani vasárnap felhőszakadásra.

Forrás: meteologix.com

Korábban már beszámoltunk arról, hogy vasárnap újabb hidegfront érkezik, amelynek csapadékzónája nyugatról kelet felé haladva sokfelé okoz majd esőt.