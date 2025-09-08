Hétfő éjjel sem aludhatunk nyugodtan – Riasztást adtak ki Hevesre zivatarveszély miatt

A hétfő viharosan indult Hevesben, több helyen is jégeső és erős szél indította a napot. Úgy tűnik, hogy éjjel sem aludhatunk nyugodtan, hiszen a HungaroMet riasztást adott ki egész Heves vármegyére zivatar miatt.

Riasztást adtak ki Hevesre zivatar miatt

Forrás: HungaroMet

Zivatar miat adtak ki riasztást

Az esti órákban az ország keleti, északkeleti felén átmenetileg gyengül, megszűnik a zivatartevékenység, majd hozzávetőlegesen az éjféli óráktól az Északi-középhegység nyugati térsége felől újabb hullámban képződhetnek, és fokozatosan kelet felé helyeződnek. Az intenzívebb cellákat felhőszakadás (>30-40 miliméter), viharos széllökés (60-80 kilométer/h) és kisebb méretű jég (~1-2 centiméter; kis valószínűséggel >2 centiméter) kísérheti. Egy-egy zivatart a Dunántúl északi felén sem lehet kizárni - írja a HungaroMet.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Kedden délelőtt az éjszaka képződő zivatarok fokozatosan egyre inkább a Tiszántúlra és az északkeleti vármegyékre korlátozódnak, melyek fő veszélyforrása a helyenként előforduló felhőszakadások (>30 mm), de kisebb méretű jég (<2 centiméter) és viharos széllökések (60-70 kilométer/h) továbbra is előfordulhatnak. A délutáni órákban fokozatosan megszűnnek a zivatarok, majd estétől, késő estétől délnyugat felől labilizálódik a légkör, így ott helyenként zivatarok képződhetnek intenzív csapadék (15-25 miliméter; lokálisan felhőszakadás >30 miliméter), kisebb méretű jég és erős, esetleg viharos széllökések kíséretében.