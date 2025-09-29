szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Időjárás

1 órája

Itt van az ősz, itt van újra! A hétfői időjárás igazán csalóka lesz!

Megérkezett az igazi őszi idő? Mutatjuk a hétfői időjárást!

A hét első napja már igazi kora őszi hangulatot idéz. Bár időnként előbújik a nap és barátságosabbá teszi az időt, összességében a felhők dominálják a hétfői égboltot. Több alkalommal is erősen megnövekedhet a felhőzet, és helyenként egy-egy zápor sem kizárt. A hétfői időjárás Hevesben tartogathat meglepetéseket.

Hétfői időjárás Hevesben: hamisítatlan őszi időnk lesz
Fotó: Gál Gábor / Heol.hu

Hétfői időjárás Hevesben: felhős, szeles napra készülhetünk

A friss, hűvös levegőt az északkeleti szél szállítja, amely sokfelé feltámad, néhol kifejezetten erős lökésekkel kísérve. Ez a szél nemcsak a faleveleket sodorja majd, hanem igazi őszi hangulatot is teremt. Érdemes tehát rétegesen öltözni, egy könnyű kabát vagy szélálló dzseki biztosan jól fog jönni, ha hosszabb időre a szabadban tartózkodunk. Az esernyőt sem árt bedobni a táskába, hiszen elszórtan záporok is kialakulhatnak, főleg a délutáni órákban. Bár nagyobb esőre nem kell számítani, az őszi időjárás már mutatja szeszélyes arcát - írja a Köpönyeg.

A nappali felmelegedés ezúttal is mérsékelt lesz: 20 fok környékén tetőzik a hőmérséklet, ami jóval frissebb a szeptember eleji kánikulához képest. Ez a hőfok ideális sétára, de ha hosszabb szabadtéri programot tervezel, mindenképp legyen nálad valami melegebb ruha is, hiszen a szél miatt hűvösebbnek érezhetjük a levegőt.

A Köpönyeg előrejelzései szerint tehát, a hétfő változékony, igazi átmeneti őszi nap lesz: napsütéssel, felhőkkel, széllel és némi záporral fűszerezve. Egy jó esernyő és egy réteges öltözet lesz a legjobb társad, ha útra kelsz ezen a kissé szeszélyes napon.

Orvosmeteorológia szerint számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket

 A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

Korábban megírtuk, hogy a héten akár már havazhat is a hegyekben, erről bővebben ITT olvashat.

 

