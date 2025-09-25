Jó hír a hétvégére – de egy változásra jobb, ha felkészülsz

A szeptember végi hétvégén végre kedvezőbb időjárási körülményekre számíthatunk, így aki szabadtéri programot tervez, most jó eséllyel élvezheti a kellemes őszi napokat. A Kárpát-medencét egy északkelet felől érkező, szárazabb légtömeg éri el, amely többnyire nyugodt, eseménytelen időt hoz magával. Mutatjuk, hogy alakul a hétvégi időjárás Hevesben.

A hétvégi időjárás Hevesben igazi kiránduló idő lesz, 17 fok körül alakul a hőmérséklet

Forrás: HungaroMet

Hétvégi időjárás Hevesben

Szombaton a felhőzet fokozatosan szakadozik, az ország nagy részén időnként kisüt a nap, de tartósan felhős tájak is előfordulhatnak. Csak elvétve alakulhat ki kisebb eső vagy zápor, a szél is többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 9–14, délután 15–21 fok között várható - írja a HungaroMet.

Vasárnap eleinte változóan felhős időre számíthatunk, majd a nap második felében északkelet felől egyre több felhő érkezhet, és elszórtan eső, zápor is előfordulhat – de a legtöbb helyen továbbra is száraz marad az idő. A reggeli órákban 7–12, délután 16–22 fok között alakul a hőmérséklet. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad.

Összességében tehát kellemes, többnyire kirándulásra is alkalmas időnk lesz – érdemes kihasználni a nyugodtabb őszi hétvégét!