Hidegrázós, ami a Kékesen történt hajnalban: még fél Heves aludt, amikor ezt észrevették
Az idei ősz eddigi leghidegebb éjszakáján több helyen is fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. A következő napokban is számíthatunk hasonlóan hideg reggelekre, de ez az időjárás teljesen megszokott szeptember végén.
Az ősz eddigi leghidegebb éjszakáján vagyunk túl, Kékestetőn 3,4 fok volt
Fotó: Németh András Péter
A HungaroMet friss tájékoztatása szerint az idei ősz eddigi leghidegebb éjszakáját éltük át. Hajnalra az ország jelentős részén 10 °C alá süllyedt a hőmérséklet, sőt, több helyen a 0 fokot is megközelítette a hőmérő higanyszála. A leghidegebbet Lénárddaróc állomáson mérték: ott rövid időre fagypont alá, egészen -0,4 °C-ig csökkent a hőmérséklet, ami eddig az ősz legalacsonyabb értékének számít.
A következő napokban sem várható lényeges enyhülés az éjszakai órákban: gyenge fagy kialakulása továbbra is valószínű, főként a megszokott, hidegre érzékenyebb térségekben - írja a HungaroMet. Bár a hűvös éjszakák sokakat meglephetnek, meteorológiai szempontból nincs szó rendkívüli eseményről. A mostani minimum-hőmérsékletek ugyanis teljesen megfelelnek a szeptember végére jellemző sokéves átlagnak.
Az időjárás tehát teszi a dolgát – ideje elővenni a melegebb kabátokat és a takarókat, mert az ősz komolyabb arca mostantól rendszeres vendég lesz a reggelekben.
Korábban megírtuk, hogy a héten akár már havazhat is a hegyekben, erről bővebben ITT olvashat.
