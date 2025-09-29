Hidegrázós, ami a Kékesen történt hajnalban: még fél Heves aludt, amikor ezt észrevették

A HungaroMet friss tájékoztatása szerint az idei ősz eddigi leghidegebb éjszakáját éltük át. Hajnalra az ország jelentős részén 10 °C alá süllyedt a hőmérséklet, sőt, több helyen a 0 fokot is megközelítette a hőmérő higanyszála. A leghidegebbet Lénárddaróc állomáson mérték: ott rövid időre fagypont alá, egészen -0,4 °C-ig csökkent a hőmérséklet, ami eddig az ősz legalacsonyabb értékének számít.

Az idei ősz eddigi leghidegebb éjszakáján vagyunk túl

Forrás: HungaroMet

A következő napokban sem várható lényeges enyhülés az éjszakai órákban: gyenge fagy kialakulása továbbra is valószínű, főként a megszokott, hidegre érzékenyebb térségekben - írja a HungaroMet. Bár a hűvös éjszakák sokakat meglephetnek, meteorológiai szempontból nincs szó rendkívüli eseményről. A mostani minimum-hőmérsékletek ugyanis teljesen megfelelnek a szeptember végére jellemző sokéves átlagnak.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Kékestetőn 3,4 fokot mértek

Forrás: HungaroMet

Az időjárás tehát teszi a dolgát – ideje elővenni a melegebb kabátokat és a takarókat, mert az ősz komolyabb arca mostantól rendszeres vendég lesz a reggelekben.

Korábban megírtuk, hogy a héten akár már havazhat is a hegyekben, erről bővebben ITT olvashat.