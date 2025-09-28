21 perce
Drámai fordulat – Hevesben havazás várható, mutatjuk mikor érd ide
Újabb hidegfront közelít, ami nagy változásokat hozhat. A következő napokban akár az első hó is megérkezhet Heves vármegyébe.
A következő napokban újabb hidegfront érkezik, amely főként az Északi-középhegységben hozhat jelentős változásokat. A jövő hét közepétől a szélvédett völgyekben a hajnali hőmérséklet akár fagypont közelébe is süllyedhet, ami kedvezhet az első hó megjelenésének - olvasható a MetFigyelő bejegyzésében.
Közeleg az első hó, de a csúszós utak is nagy veszélyt rejtenek
A hideg levegő mértéke és az esetleges csapadék még nagyon bizonytalan, de a jelenlegi számítások szerint az Északi-középhegység 800-900 méter fölötti részein nem kizárt havas eső, esetleg gyenge hóesés, de megmaradó hóra még nem kell számítani! - írják.
Tartós hótakaróra ugyan még nem kell készülni, de a nedves, csúszóssá váló utak már most is komoly veszélyt hordozhatnak a közlekedők számára. A hirtelen lehűlés következtében a csapadék könnyen jégfoltokat alakíthat ki az úttesten, ezért a járművezetőknek különös figyelemmel kell közlekedniük. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az első fagyos napokat követően megszaporodnak a balesetek, mivel sokan még mindig nyári gumival járnak.
Hogyan készülj fel helyesen a fűtési szezonra?
Életünk és javaink biztonsága érdekében feltétlenül ellenőrizzük és ellenőriztessük a fűtőeszközeinket, a kéményeinket. A fűtőeszközök jellemzően lánggal működő hőtermelő berendezések, meghibásodásuk lakástűzhöz vagy szén-monoxid-mérgezéshez is vezethetnek. Nagyobb veszélyben lehetnek, akiknek kéményes típusú konvektora van. Ha többet szeretnél megtudni a témáról olvasd el cikkünket.
Nem a tárcád, az életed a tét: kiokosít az Heves vármegyei szerelő, így készülj fel helyesen a fűtési szezonra
Szent Mihály szele kemény telet jelezhet
Az előttünk álló hideget fokozza a hétfőre várt északi, északkeleti szél, amely időnként erősebben is feltámadhat. A néphagyomány szerint Szent Mihály napján különösen nagy jelentőséget tulajdonítottak a szél irányának: „Ha Szent Mihálykor keleti szél fúj, az kemény telet hoz.” Mivel hétfőre északkeleti szelet jeleznek az előrejelzések, ugyan rendkívüli fagyok még nem várhatók, de hosszú, havas télre mindenképpen utalhat.
Az első hó látványa sokak számára varázslatos, ugyanakkor intő jel is: közeleg a tél, és ideje felkészülni a hidegebb időszakra. Ha az aktuális időjárási folyamatok nem változnak, a hegyvidéki térségekben már november előtt is jelentősebb havazás fordulhat elő.
