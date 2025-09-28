Drámai fordulat – Hevesben havazás várható, mutatjuk mikor érd ide

A következő napokban újabb hidegfront érkezik, amely főként az Északi-középhegységben hozhat jelentős változásokat. A jövő hét közepétől a szélvédett völgyekben a hajnali hőmérséklet akár fagypont közelébe is süllyedhet, ami kedvezhet az első hó megjelenésének - olvasható a MetFigyelő bejegyzésében.

A következő napokban akár az első hó is megérkezhet.

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Közeleg az első hó, de a csúszós utak is nagy veszélyt rejtenek

A hideg levegő mértéke és az esetleges csapadék még nagyon bizonytalan, de a jelenlegi számítások szerint az Északi-középhegység 800-900 méter fölötti részein nem kizárt havas eső, esetleg gyenge hóesés, de megmaradó hóra még nem kell számítani! - írják.

Tartós hótakaróra ugyan még nem kell készülni, de a nedves, csúszóssá váló utak már most is komoly veszélyt hordozhatnak a közlekedők számára. A hirtelen lehűlés következtében a csapadék könnyen jégfoltokat alakíthat ki az úttesten, ezért a járművezetőknek különös figyelemmel kell közlekedniük. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az első fagyos napokat követően megszaporodnak a balesetek, mivel sokan még mindig nyári gumival járnak.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Hogyan készülj fel helyesen a fűtési szezonra?

Életünk és javaink biztonsága érdekében feltétlenül ellenőrizzük és ellenőriztessük a fűtőeszközeinket, a kéményeinket. A fűtőeszközök jellemzően lánggal működő hőtermelő berendezések, meghibásodásuk lakástűzhöz vagy szén-monoxid-mérgezéshez is vezethetnek. Nagyobb veszélyben lehetnek, akiknek kéményes típusú konvektora van. Ha többet szeretnél megtudni a témáról olvasd el cikkünket.