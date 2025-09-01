Időjárás
3 órája
Hőség tombol szeptember első napján is
Vége az augusztusnak, kezdődik az iskola is. A nyár ereje azonban még nem múlt el, nagyon meleg lesz elsején.
Szeptember első napján sok napsütés várható, délután gomolyfelhők is megjelenhetnek (főleg keleten), de esőre nincs kilátás. A hőmérséklet 30 fok körül tetőzik, tehát hőség lesz - írja a Köpönyeg.hu.
Mint írják, a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
