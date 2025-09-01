szeptember 1., hétfő

27 perce

Hőség tombol szeptember első napján is

Címkék#hőség#gomolyfelhő#ősz

Vége az augusztusnak, kezdődik az iskola is. A nyár ereje azonban még nem múlt el, nagyon meleg lesz elsején.

Heol.hu

Szeptember első napján sok napsütés várható, délután gomolyfelhők is megjelenhetnek (főleg keleten), de esőre nincs kilátás. A hőmérséklet 30 fok körül tetőzik, tehát hőség lesz - írja a Köpönyeg.hu.

Hőség tombol szeptember első napján is
Forrás: Kisalföld.hu

Mint írják, a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

