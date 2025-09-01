Szeptember első napján sok napsütés várható, délután gomolyfelhők is megjelenhetnek (főleg keleten), de esőre nincs kilátás. A hőmérséklet 30 fok körül tetőzik, tehát hőség lesz - írja a Köpönyeg.hu.

Hőség tombol szeptember első napján is

Forrás: Kisalföld.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mint írják, a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.