Heves megyére figyel az ország, több településen is megtörtént, amin máshol csak hüledeznek!
Kedd reggel ismét vihar csapott le Heves vármegyére, már 6 órára több települést jelentős mennyiségű csapadék áztatott el. A zivataros időjárás továbbra is kitart.
Zivatar miatt adott ki riasztást a HungaroMet kedden reggel Heves vármegyére. A vármegye több településén is közel 40 millimétert meghaladó esőt mértek. Az időjárás délután átmenetileg csillapodik, késő estétől azonban délnyugat felől ismét instabillá válhat, újabb viharok kialakulásának lehetőségével.
Az időjárás még mindig tartogat meglepetéseket
Kedden Heves vármegye több településén is jelentős mennyiségű csapadék hullott, helyenként megközelítette a 40 millimétert. Erdőtelken 29 mm-t, Egerben és Kiskörén egyaránt 36,8 mm-t, Tarnamérán pedig 33,7 mm-t mértek - láthatjuk a HungaroMet Facebook posztjában.
Maradnak a zivatarok
Mint ahogy korábban már megírtuk, a zivatarok napközben fokozatosan a Tiszántúlra és az északkeleti térségre szorulnak vissza. Ezek legfőbb veszélyforrásai a kiadós csapadék (10–25 mm, helyenként akár 30 mm felett), kisebb jég (<2 cm) és az erős, helyenként viharos széllökések (50–70 km/h) lehetnek. A délutáni órákban várhatóan csillapodik a zivatartevékenység, azonban estétől, késő estétől délnyugat felől ismét labilissá válik a légkör, ami újabb zivatarokat hozhat a már említett kísérőjelenségekkel.
