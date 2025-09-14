3 órája
Egerben már leszakadt az ég
Vasárnapra eltűnt a nyár, eljött az őszi eső. Megváltozott az időjárás Egerben.
Vasárnapra riasztást adott ki zivatarok és jégeső miatt a HungaroMet, ami délelőttre el is érte Egert. Borús és sötét lett a város.
A hidegfront nem a nyugati országrészt érte el először, hangsúlyosan felettünk kezdtek el képződni a zivatarok, amire nyáron nem igazán volt példa - írta Tóth Tamás meteorológus.
A HungaroMet szerint vasárnap éjfélig területi átlagban helyenként a 20 mm-t is meghaladhatja a lehulló csapadék mennyisége, valamint ismétlődő záporokból, zivatarokból egy-egy helyen akár 40 mm feletti értékek is összegyűlhetnek.
