Egerben már leszakadt az ég

Vasárnapra riasztást adott ki zivatarok és jégeső miatt a HungaroMet, ami délelőttre el is érte Egert. Borús és sötét lett a város.

Megérkezett az igazi őszi időjárás, leszakadt az ég Egerben

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A hidegfront nem a nyugati országrészt érte el először, hangsúlyosan felettünk kezdtek el képződni a zivatarok, amire nyáron nem igazán volt példa - írta Tóth Tamás meteorológus.

A HungaroMet szerint vasárnap éjfélig területi átlagban helyenként a 20 mm-t is meghaladhatja a lehulló csapadék mennyisége, valamint ismétlődő záporokból, zivatarokból egy-egy helyen akár 40 mm feletti értékek is összegyűlhetnek.