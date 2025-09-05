Zivatarveszély? Így alakul az időjárás az Egerszóláti Olaszrizling Fesztiválon!

Korábban megírtuk, hogy a HungaroMet elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarveszély miatt Heves vármegye több járására, köztük a Gyöngyösi és a Pétervásárai térségre. Milyen időjárás várható az Egerszóláti Olaszrizling Fesztiválon? - teszi fel a kérdést Bodó Olivér az Egerszólát időjárása nevű Facebook csoportban. Azt is elárulta, hogy pénteken késő este egy széteső hidegfront éri el térségünket.

Kedvezően alakulhat a szombati időjárás az Egerszóláti Olaszrizling Fesztiválon.

Ami a fesztivált illeti, jelenleg úgy fest, hogy az időjárás kedvezően alakul majd a nap nagy részében. Péntek késő este a hidegfront már csak élénk szelet és helyenként – kis eséllyel – záport vagy zivatarokat hozhat, komolyabb időjárási hatás nem várható - írja bejegyzésben Bodó Olivér.

Milyen időjárás várható szombaton?

Szombaton napközben alapvetően napos, időnként gomoly - és fátyolfelhős idő valószínű. Csapadék csak kis eséllyel fordulhat elő. Tőlünk keletre, a Tiszántúlon egy összeáramlási zóna alakul majd ki, ennek a nyugati végében esetleg egy-egy rövid futó zápor, zivatar kevés eséllyel érinthet minket, de nem ez lesz a jellemző. A hőmérséklet 30 fok körül tetőzik majd a délutáni folyamán. Az esti órákban a hidegfront hatására valamelyest jobban lecsökken majd a hőmérséklet az eddigi szeptemberi éjszakákhoz képest, de fázni így sem fogunk. Napközben az északnyugati, majd az estéhez közeledve az északkeletire forduló szél időnként megélénkülhet - fogalmaz.