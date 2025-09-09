szeptember 9., kedd

Lassan lenyugszik az időjárás, de Heves megye nem ússza meg a hét közepi zivatarokat

Az előttünk álló napokban változékony marad az időjárás: a hét eleji zivatarok után újabb csapadékzónák közelednek, helyenként jelentős esővel. Vajon mely térségeket éri el a következő vihar?

Heol.hu

Hétfőn és kedden az északkeleti és keleti tájakon kialakuló záporok és zivatarok hátterében az időjárást befolyásoló hidegcsepp állt, amely ma gyengülve kelet felé haladva elhagyja térségünket. Az előttünk álló éjszakán egy gyengébb, szakadozott csapadékzóna vonul északkelet felé, amely csak kisebb mennyiségű esőt hoz, ráadásul nem mindenhol - írja a HungaroMet Facebook posztjában.

eső, időjárás, csapadék
A hét eleji időjárást alakító, főként az északkeleti és keleti tájakat érintő záporokat és zivatarokat okozó hidegcsepp ma gyengülve kelet felé halad, és elhagyja térségünket
Fotó: Huszár Márk

Marad a héten a csapadékos időjárás

A hét közepén az ország délnyugati részén kialakul egy önálló légörvény, amely meleg és nedves levegőt szállít, így több hullámban valószínű csapadék. Szerdán délutántól délnyugat felől egy újabb, kiterjedtebb csapadékzóna érkezik, elsősorban az ország nyugati és északnyugati tájait érintve, amely kiadós esőt hozhat – a szakértők 10 mm-es csapadék valószínűségét jelzik térképeiken. Csütörtökön a legnagyobb csapadékhajlam az északkeleti megyékben várható.

Fontos azonban kiemelni, hogy a több hullámban érkező eső nem mindenhol hoz jelentős mennyiséget. A jelenlegi előrejelzések szerint a legnagyobb csapadék a délkeleti és déli megyékben valószínűtlen, míg a nagyobb mennyiségre esélyes területek a nyugati és északnyugati régiók.

Közel 40 milliméter eső zúdult Egerre kedd reggelre

Mint ahogy korábbi cikkünkben írtuk, kedden Heves vármegye több településén is jelentős mennyiségű csapadék hullott, helyenként megközelítette a 40 millimétert. Erdőtelken 29 mm-t, Egerben és Kiskörén egyaránt 36,8 mm-t, Tarnamérán pedig 33,7 mm-t mértek.

Hatvanra is hatalmas erővel csapott le a vihar

 

 

