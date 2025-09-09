2 órája
Lassan lenyugszik az időjárás, de Heves megye nem ússza meg a hét közepi zivatarokat
Az előttünk álló napokban változékony marad az időjárás: a hét eleji zivatarok után újabb csapadékzónák közelednek, helyenként jelentős esővel. Vajon mely térségeket éri el a következő vihar?
Hétfőn és kedden az északkeleti és keleti tájakon kialakuló záporok és zivatarok hátterében az időjárást befolyásoló hidegcsepp állt, amely ma gyengülve kelet felé haladva elhagyja térségünket. Az előttünk álló éjszakán egy gyengébb, szakadozott csapadékzóna vonul északkelet felé, amely csak kisebb mennyiségű esőt hoz, ráadásul nem mindenhol - írja a HungaroMet Facebook posztjában.
Marad a héten a csapadékos időjárás
A hét közepén az ország délnyugati részén kialakul egy önálló légörvény, amely meleg és nedves levegőt szállít, így több hullámban valószínű csapadék. Szerdán délutántól délnyugat felől egy újabb, kiterjedtebb csapadékzóna érkezik, elsősorban az ország nyugati és északnyugati tájait érintve, amely kiadós esőt hozhat – a szakértők 10 mm-es csapadék valószínűségét jelzik térképeiken. Csütörtökön a legnagyobb csapadékhajlam az északkeleti megyékben várható.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Fontos azonban kiemelni, hogy a több hullámban érkező eső nem mindenhol hoz jelentős mennyiséget. A jelenlegi előrejelzések szerint a legnagyobb csapadék a délkeleti és déli megyékben valószínűtlen, míg a nagyobb mennyiségre esélyes területek a nyugati és északnyugati régiók.
Közel 40 milliméter eső zúdult Egerre kedd reggelre
Mint ahogy korábbi cikkünkben írtuk, kedden Heves vármegye több településén is jelentős mennyiségű csapadék hullott, helyenként megközelítette a 40 millimétert. Erdőtelken 29 mm-t, Egerben és Kiskörén egyaránt 36,8 mm-t, Tarnamérán pedig 33,7 mm-t mértek.
Heves megyére figyel az ország, több településen is megtörtént, amin máshol csak hüledeznek!
Hatvanra is hatalmas erővel csapott le a vihar
„Ilyet még nem láttam!” – Hatalmas vihar érkezett hétfőn Hevesbe, kedden újra lecsaphat
Tényleg itt van Heves megye Bermuda-háromszöge? Törni járnak ide az autók, közel a halál a helyiek szerint
Ijesztő baleset az M3-ason, belerohantak a mozgó terelésbe – mindent felvett a kamera + videó