Hatalmas eső zúdulhat Hevesre – mutatjuk, mikor érkezik

Csütörtökön az időjárás több területen is legalább 1 milliméter esőt hozhat, míg a 10 millimétert meghaladó mennyiségre leginkább a középső és az északkeleti tájakon van esély - olvasható a HungaroMet Facebook oldalán.

Csütörtökön az időjárás borússá és esőssé válik

Forrás: Hungaromet/Facebook

A nagytérségű időjárási helyzetben kialakul egy olyan konfiguráció, hogy az anticiklon középpontja tőlünk északra lesz, felettünk pedig sekély ciklonális mező helyezkedik el. Ebben a helyzetben nagy a csapadék és a felhőzet előrejelzésének a bizonytalansága, ha a csapadékmennyiségről van szó, igazából csak valószínűségekről érdemes csak beszélni - fogalmaznak.

Általában erősen felhős idő várható, de a délnyugati harmadban jobban felszakadhat, gomolyosodhat a felhőzet, ott akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Egyre inkább hazánk keleti, északkeleti felén, kétharmadán számíthatunk szórványosan esőre, záporra. Az északkeleti szél nagy területen élénk, délelőtt északkeleten néhol még erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északi felén döntően 14 és 19, míg délen 20 és 25 fok között valószínű - írja a HungaroMet.