Megérkezik Hevesbe a tél? – eső, fagy és havazás köszönthet ránk

Pontosan mire számíthatunk az elkövetkezendő napokban?

Hétfő:

Hétfő hajnalban a szakadozott felhőtakaró mellett a csapadék előfordulási esélye egyre csökken. Északkeleten és nyugaton élénk marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de az északi kevésbé felhős és szélvédett helyeken ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Délelőtt a változóan felhős ég mellett több-kevesebb napsütés várható. Helyenként előfordulhat eső, zápor. Az északi, északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A csúcsérték 15 és 19 fok között valószínű - írja a HungaroMet.

Kedd:

Továbbra is gyakran lesz felhős az ég, de napsütés is várható - a legtöbb az ország DNy-i felén. A változóan vagy erősen felhős ég mellett helyenként valószínű eső, zápor. Az északi, északkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 1, 7, délután 13, 18 fok között alakul.

Szerda:

Változóan felhős, hűvös őszi időre van kilátás, ÉK felől záporok érkezhetnek. Az északi, északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 1, 7, délután 12, 17 fok között alakul.

Csütörtök:

Nagyrészt felhős lesz az ég és továbbra is helyenként lehet eső, zápor. Az északi, északkeleti szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 0, +7, délután 10, 16 fok között alakul.