szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

29 perce

Megérkezik Hevesbe a tél? – eső, fagy és havazás köszönthet ránk

Címkék#eső#időjárás#havazás#fagy

Akár az első hó is felbukkanhat a hegyekben, de ez még nem minden. Az időjárás jövő héten újabb fordulatokat tartogat számunkra.

Heol.hu

Korábban megírtuk, hogy a következő napokban újabb hidegfront érkezik, amely főként az Északi-középhegységben hozhat jelentős változásokat. A jövő hét közepétől a szélvédett völgyekben a hajnali hőmérséklet akár fagypont közelébe is süllyedhet, ami kedvezhet az első hó megjelenésének. Mutatjuk, hogy pontosan milyen időjárás várható a jövő héten.

Előrejelzett heti átlaghőmérséklet – így alakul az időjárás
Előrejelzett heti átlaghőmérséklet – így alakul az időjárás
Forrás: HungaroMet

Szeszélyes fordulatot tartogat a jövő heti időjárás

A tőlünk északra lefűződő légörvény napokig alig változtatja helyzetét, és északias áramlással biztosítja a hűvös, hideg levegő érkezését a Kárpát-medencébe. A 20 fokoktól távolabb kerülünk a hét közepén, és nagyobb bizonytalanság mellett (a felhőzeti és szélviszonyok függvényében) a hét második felében egyes helyeken akár légköri fagy is előfordulhat - olvasható a HungaroMet bejegyzésében. 

Pontosan mire számíthatunk az elkövetkezendő napokban?

Hétfő:

Hétfő hajnalban a szakadozott felhőtakaró mellett a csapadék előfordulási esélye egyre csökken. Északkeleten és nyugaton élénk marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de az északi kevésbé felhős és szélvédett helyeken ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Délelőtt a változóan felhős ég mellett több-kevesebb napsütés várható. Helyenként előfordulhat eső, zápor. Az északi, északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A csúcsérték 15 és 19 fok között valószínű - írja a HungaroMet.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Kedd:

Továbbra is gyakran lesz felhős az ég, de napsütés is várható - a legtöbb az ország DNy-i felén. A változóan vagy erősen felhős ég mellett helyenként valószínű eső, zápor. Az északi, északkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 1, 7, délután 13, 18 fok között alakul.

Szerda:

Változóan felhős, hűvös őszi időre van kilátás, ÉK felől záporok érkezhetnek. Az északi, északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 1, 7, délután 12, 17 fok között alakul.

Csütörtök:

Nagyrészt felhős lesz az ég és továbbra is helyenként lehet eső, zápor. Az északi, északkeleti szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 0, +7, délután 10, 16 fok között alakul.

Péntek:

Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, néhol fordulhat elő eső, zápor. Az északi, északkeleti szél élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 0 és +6, délután 11, 17 fok között alakul.

Szombat:

Közepesen felhős lesz az ég, csapadéknak kicsi az esélye. Az északias szél élénk lesz. Hajnalban -1, +5, délután 13, 18 fokot mérhetünk.

 

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu