29 perce
Megérkezik Hevesbe a tél? – eső, fagy és havazás köszönthet ránk
Akár az első hó is felbukkanhat a hegyekben, de ez még nem minden. Az időjárás jövő héten újabb fordulatokat tartogat számunkra.
Korábban megírtuk, hogy a következő napokban újabb hidegfront érkezik, amely főként az Északi-középhegységben hozhat jelentős változásokat. A jövő hét közepétől a szélvédett völgyekben a hajnali hőmérséklet akár fagypont közelébe is süllyedhet, ami kedvezhet az első hó megjelenésének. Mutatjuk, hogy pontosan milyen időjárás várható a jövő héten.
Szeszélyes fordulatot tartogat a jövő heti időjárás
A tőlünk északra lefűződő légörvény napokig alig változtatja helyzetét, és északias áramlással biztosítja a hűvös, hideg levegő érkezését a Kárpát-medencébe. A 20 fokoktól távolabb kerülünk a hét közepén, és nagyobb bizonytalanság mellett (a felhőzeti és szélviszonyok függvényében) a hét második felében egyes helyeken akár légköri fagy is előfordulhat - olvasható a HungaroMet bejegyzésében.
Pontosan mire számíthatunk az elkövetkezendő napokban?
Hétfő:
Hétfő hajnalban a szakadozott felhőtakaró mellett a csapadék előfordulási esélye egyre csökken. Északkeleten és nyugaton élénk marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de az északi kevésbé felhős és szélvédett helyeken ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. Délelőtt a változóan felhős ég mellett több-kevesebb napsütés várható. Helyenként előfordulhat eső, zápor. Az északi, északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A csúcsérték 15 és 19 fok között valószínű - írja a HungaroMet.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Kedd:
Továbbra is gyakran lesz felhős az ég, de napsütés is várható - a legtöbb az ország DNy-i felén. A változóan vagy erősen felhős ég mellett helyenként valószínű eső, zápor. Az északi, északkeleti szél megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 1, 7, délután 13, 18 fok között alakul.
Szerda:
Változóan felhős, hűvös őszi időre van kilátás, ÉK felől záporok érkezhetnek. Az északi, északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 1, 7, délután 12, 17 fok között alakul.
Csütörtök:
Nagyrészt felhős lesz az ég és továbbra is helyenként lehet eső, zápor. Az északi, északkeleti szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 0, +7, délután 10, 16 fok között alakul.
Péntek:
Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, néhol fordulhat elő eső, zápor. Az északi, északkeleti szél élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 0 és +6, délután 11, 17 fok között alakul.
Szombat:
Közepesen felhős lesz az ég, csapadéknak kicsi az esélye. Az északias szél élénk lesz. Hajnalban -1, +5, délután 13, 18 fokot mérhetünk.
Halálos gázolás: Egerbe tartó vonatnál történt tragédia + helyszíni fotó
Középső ujjal köszöntik őket az autósok – így válaszolnak a traktorosok