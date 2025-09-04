szeptember 4., csütörtök

Még nem mutatta meg igazi arcát az ősz, folytatódik a nyári meleg

Beköszöntött a naptári ősz, azonban az időjáráson ezt egyáltalán nem látni. Érkezhet hidegfront, de még visszatérhet a meleg.

Heol.hu

Itt az ősz, azonban az átlagosnál jó néhány fokkal melegebb idő uralkodik térségünkben. Ez folytatódik a következő időszakban is, így egyelőre az őszies időjárás még bőven várat magára. Csütörtökön és pénteken újra hőség lehet, akár a 30 fokot is meghaladhatja a hőmérséklet - derül ki az egyik egerszóláti Facebook-csoportból. 

Még nem mutatta meg igazi arcát az ősz, még meleg időjárás várható
Forrás: Köpönyeg.hu

Péntek délután gyenge hidegfront érkezik, fátyol-és gomolyfelhők zavarják a sok napsütést. Estefelé néhol nem kizárt kisebb zápor, vagy zivatar. 30 fok körüli kánikula valószínű. Szombaton és vasárnap is 30 fok köré emelkedik majd a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.hu.

Jövő héten visszatérhet a kánikula, mi az oka ennek a meleg időjárásnak?

Mint írták a csoportban, az Atlanti-óceán térségében igen aktív ciklontevékenység zajlik, ezáltal a képződő légköri képződmények sorra érik el Nyugat-Európa térségét. 

Magyarország végig a ciklonok áramlási rendszerének előoldalán helyezkedik el, így Afrika felől folyamatosan jön a meleg levegő hazánkba. A ciklonoknak a hidegfrontja csak ritkán éri el Közép-Európát, amikor ez mégis megtörténik, már jócskán legyengült formában ér ide, vagy esetenként felettünk oszlik fel.

Amíg ez a ciklontevékenység tart, jelentős változás nem várható térségünkben.

Az időjárási modellek többsége azzal számol, hogy legalább jövő hét végéig kitarthat a meleg, időnként egy-egy gyengébb fronttal tarkítva - írták.

 

