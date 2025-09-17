Szép idő ígérkezik, de nem teljesen zavartalanul

Csökken a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Csak néhol fordul elő futó zápor. Az ÉNy-i szél megerősödik. 21 fok körül alakul a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.

Mutatjuk milyen időjárás várható szerdán.

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

Országszerte sok napsütésre lehet számítani gomolyfelhőkkel és kevés fátyolfelhővel. Csapadék általában nem várható, de délután északkeleten előfordulhat néhány zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél napközben sokfelé megélénkül, megerősödik, estére ugyanakkor gyengül a légmozgás. A hőmérséklet délután 18, 23, késő este 12, 17 fok között alakul - írja a HungaroMet.

Orvosmeteorológia

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.