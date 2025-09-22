szeptember 22., hétfő

Búcsú a nyártól: az egri meteorológus elárulta, mikor készülhetünk az igazi őszre

Még élvezhetjük a vénasszonyok nyarát, de a napsütéses percek hamarosan az őszies, hűvösebb időnek adják át a helyüket.

Megérkezett az igazi őszi időjárás, leszakadt az ég Egerben

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Még élvezzük a nyárias időt, örülünk, hogy a vénasszonyok nyara kitart, de vajon meddig? Erre a kérdésre kerestük a választ, és segítségül Rázsi Andrást, egri meteorológust, állandó szakértőnket hívtuk. Hétfőn gyönyörű napunk volt, kedden hasonlókra számíthatunk, de a következő hét napban változékony időjárásra kell készülnünk.

– Kedden még ugyanaz vár ránk, mint a hétvégén és hétfőn, azaz napos, száraz, inkább nyárias idő. Azonban ez szerdától nagyban megváltozik

 – mondta.

Hozzátette, szerdától 20 Celsius fok fölé nem emelkedik a hőmérő higanyszála, és csapadékkal is kell számolnunk. Hideg légtömeg árasztja el a Kárpát-medencét, ez eredményezi az őszies időjárást.

Érdemes lesz tehát elővenni a vastagabb felsőket, pulóvereket, átmeneti kabátokat, úgy tűnik, az igazi ősz lassan beköszönt.

 

 

