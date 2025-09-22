29 perce
Búcsú a nyártól: az egri meteorológus elárulta, mikor készülhetünk az igazi őszre
Még élvezhetjük a vénasszonyok nyarát, de a napsütéses percek hamarosan az őszies, hűvösebb időnek adják át a helyüket.
Megérkezett az igazi őszi időjárás, leszakadt az ég Egerben
Forrás: Huszár Márk / Heol.hu
Még élvezzük a nyárias időt, örülünk, hogy a vénasszonyok nyara kitart, de vajon meddig? Erre a kérdésre kerestük a választ, és segítségül Rázsi Andrást, egri meteorológust, állandó szakértőnket hívtuk. Hétfőn gyönyörű napunk volt, kedden hasonlókra számíthatunk, de a következő hét napban változékony időjárásra kell készülnünk.
– Kedden még ugyanaz vár ránk, mint a hétvégén és hétfőn, azaz napos, száraz, inkább nyárias idő. Azonban ez szerdától nagyban megváltozik
– mondta.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Hozzátette, szerdától 20 Celsius fok fölé nem emelkedik a hőmérő higanyszála, és csapadékkal is kell számolnunk. Hideg légtömeg árasztja el a Kárpát-medencét, ez eredményezi az őszies időjárást.
Érdemes lesz tehát elővenni a vastagabb felsőket, pulóvereket, átmeneti kabátokat, úgy tűnik, az igazi ősz lassan beköszönt.
Ha itt van házad, aranybányán ülsz: ezek Heves vármegye legdrágább utcái
A Fehérszarvas Vadásztanya legendává lett, Puskás Öcsi is többször megfordult benne