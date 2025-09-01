1 órája
Mindjárt berobbanhat az igazi ősz Hevesbe! Már nincs sok időnk hátra, kint a figyelmeztetés!
Hétfőn hivatalosan is beköszöntött az ősz, de az időjárás nem látszik enyhülni. Vajon meddig tart a vénasszonyok nyara, meddig számíthatunk meleg időre?
Beköszöntött az őszi időszámítás, így lassan ideje előkeresni a hosszú nadrágot, a kardigánt, sőt, a hét folyamán akár az esernyőre is szükség lehet. Rázsi András meteorológus elárulta, milyen időjárás várható a következő napokban.
Nem marad zavartalan az időjárás a héten
Rázsi András meteorológus lapunknak elmondta, hogy a héten még élvezhetjük a vénasszonyok nyarát, hiszen a napos, meleg idő marad velünk – a nappali hőmérséklet akár a 28–30 fokot is elérheti. Ugyanakkor reggelente és estefelé már hűvösebb lesz, így érdemes elővenni a kardigánokat.
A hét közepe felé azonban egy hidegfront érkezik, amely kisebb lehűlést, záporokat és helyenként zivatarokat hozhat. A fronttal együtt megnövekszik a felhőzet is, így a hét második felében változékonyabb időre számíthatunk. Csütörtökön is előfordulhatnak elszórt záporok, de összességében a hét nagy részében napsütéses idő várható.
Figyelmeztetést adtak ki szerdára
A HungaroMet szerdára elsőfokú figyelmeztetést adott ki zivatarveszély miatt. A legfőbb kockázatot a villámlás jelenti, de helyenként erős szél és jégeső is előfordulhat.
