Kánikula után jöhet a feketeleves? Jégeső és zivatar is lecsaphat Heves vármegyére

A Köpönyeg.hu adatai szerint sok napsütésre számíthatunk, csak estefelé növekszik meg nyugaton a gomolyfelhőzet, ahol zápor, zivatar is kialakulhat. Eleinte élénk lesz a délnyugati szél, majd késő estétől az északnyugati szél erősödhet meg. 31-32 fok körüli hőség várható.

Nem ér véget a hőség, estére is tartogat valamit az időjárás

Forrás: Köpönyeg.hu

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

Szerdára zivatar is elérheti megyénket, a HungaroMet figyelmeztetést is adott ki Hevesre: elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat - írják oldalukon.