Kánikula után jöhet a feketeleves? Jégeső és zivatar is lecsaphat Heves vármegyére
Nincs kizárva, hogy a meleg esővel társuljon. A keddi időjárás kiszámíthatlan, erős szél is kerekedhet Heves vármegyében az esti órákban.
A Köpönyeg.hu adatai szerint sok napsütésre számíthatunk, csak estefelé növekszik meg nyugaton a gomolyfelhőzet, ahol zápor, zivatar is kialakulhat. Eleinte élénk lesz a délnyugati szél, majd késő estétől az északnyugati szél erősödhet meg. 31-32 fok körüli hőség várható.
Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
Szerdára zivatar is elérheti megyénket, a HungaroMet figyelmeztetést is adott ki Hevesre: elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat - írják oldalukon.
