Milyen meglepetést tartogat a szombati időjárás?

Napos, gomolyfelhős időjárásra számíthatunk szombaton. Esetleg estefelé északnyugaton fordul elő zápor, zivatar. A DK-i szél megélénkülhet. 27 fok körüli nyárias időnk lesz - írja a Köpönyeg.

Az időjárás alapvetően kellemes lesz

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható, de a nyugati, északnyugati megyékben továbbra is lehetnek vastagabb felhők, és ott előfordulhatnak záporok, kis eséllyel esetleg egy-egy zivatar is lehet. Másutt száraz idő valószínű. A délies szelet Sopron és a Fertő környékén élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. Késő estére 16 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet - olvasható a HungaroMet honlapján.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.