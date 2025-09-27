1 órája
Szombaton kiderül az ég Hevesben, de nem mindenhol marad kellemes az idő
A szombat nem telik majd eseménytelenül. Az időjárás ismét tartogat meglepetéseket.
A szombati időjárás során keletről fokozatosan felszakadozik a felhőzet, délutánra már sokfelé kisüt a nap. Csak helyenként fordulhat elő gyenge zápor. Az északkeleti szél továbbra is élénk marad. A hőmérséklet 20 fok körül alakul - írja a Köpönyeg.
Alapvetően erősen felhős idő várható, de nagyobb területen kisüthet rövidebb-hosszabb időre a nap. Csak kevés helyen fordulhat elő kisebb csapadék. A keleties szelet időnként élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 14 és 21 fok között valószínű. Késő estére 9 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet - írja a HungaroMet.
Orvosmeteorológia
Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.
