Változékony időjárásra számíthatunk vasárnap Hevesben

A vasárnapi időjárás során az erősen felhős égből főleg a nap második felében alakulhat ki zápor. Az esti órákban a középső tájakon eső is kialakulhat. 19 fok körül alakulhat a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.

Az időjárás borúsra fordulhat vasárnap

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

Folytatódik az alapvetően felhős idő, de a változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Az északkeleti tájak kivételével elszórtan fordulhat elő időszakos eső, zápor, egy-egy helyen zivatar sem kizárt. Az északias szél helyenként megélénkül. A csúcshőmérséklet általában 15 és 21 fok között valószínű. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő - írja a HungaroMet.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

