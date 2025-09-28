26 perce
Változékony időjárásra számíthatunk vasárnap Hevesben
Napsütést ígér az előrejelzés, de nem marad így sokáig. Az időjárás estére már újabb fordulatot tartogat.
A vasárnapi időjárás során az erősen felhős égből főleg a nap második felében alakulhat ki zápor. Az esti órákban a középső tájakon eső is kialakulhat. 19 fok körül alakulhat a hőmérséklet - írja a Köpönyeg.
Folytatódik az alapvetően felhős idő, de a változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Az északkeleti tájak kivételével elszórtan fordulhat elő időszakos eső, zápor, egy-egy helyen zivatar sem kizárt. Az északias szél helyenként megélénkül. A csúcshőmérséklet általában 15 és 21 fok között valószínű. Késő estére 8 és 14 fok közé hűl le a levegő - írja a HungaroMet.
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
