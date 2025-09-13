Hamarosan jön a feketeleves, nem sokáig élvezhetjük a nyárias időt Hevesben sem

Szombaton még nyárias időjárásban lesz részünk sok napsütéssel, majd vasárnap újabb hidegfront érkezik, amelynek csapadékzónája nyugatról kelet felé haladva sokfelé okoz esőt, záporesőt, helyenként akár beágyazott zivatart is - olvasható a HungaroMet honlapján.

Mi tartogat számunkra szombati időjárás?

Forrás: Mészáros Annarózsa/Zaol.hu

Csapadékot, viharokat és záport-zivatart is tartogat a hétvége időjárása. Amíg szombaton még 27 fok is lehet, vasárnap már napközben is 20 fok körülire hűl le a levegő, beköszönt az igazi ősz. Ez persze nem jelenti azt, hogy idén már nem lesz jó idő, de az biztos, hogy vasárnap a pulóver, az esernyő vagy az esőkabát nem maradhat otthon. Az előrejelzések szerint az egész jövő hét változékony lesz: keddre például melegre számíthatunk - írja a Köpönyeg.